中国の王毅外相と韓国の康京和外相はソウルで会談し、新型コロナウイルスや貿易、五輪大会に関する合意を含め10項目のコンセンサスをまとめた。中国外務省の趙立堅報道官が26日、北京での定例記者会見で発表した。

趙報道官によれば、中韓外相会談では両国に日本を含めた3カ国による自由貿易協定(FTA)交渉を推進することでも一致した。

中韓はまたコロナ禍における往来のファストトラック適用拡大でも合意した。

原題:China Says It Reached 10-Point Consensus With South Korea