【新型コロナ】世界の感染者が6000万人突破－独の制限措置３週間延長

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米国では新型コロナウイルス感染率が中西部で急上昇した後、南西部と山岳部で加速している。また、新型コロナ患者にスタッフと病床を充てるため、予定していた医療措置を中止ないし延期する病院が全国的に増えている。

26日の感謝祭を控え、今週の米国内の航空機利用者数の平均が前週から16%増えた。全米の高齢者福祉施設と長期介護施設での新型コロナ感染症(COVID19)による死者数は10万人を上回った。

米食品医薬品局(FDA)は、米ギリアド・サイエンシズの抗ウイルス薬レムデシビルにコロナ患者の死亡率改善の効果が認められなかったとの結果を示した世界保健機関(WHO)がスポンサーとなったグローバル試験「Solidarity」について、コロナ患者の治療効果を認めたFDAの治験結果の反証にならないとの見解を示した。

ギリアドのレムデシビル、コロナ治療に使用しないようWHO勧告

世界の新型コロナ感染者数は累計で6000万人を突破した。

メルケル独首相は部分的ロックダウン(都市封鎖)を少なくとも12月20日まで3週間延長すると発表した。感染率が予想以上のペースで低下しない限り、1月まで再延長される公算が大きい。

米カリフォルニア州では25日、新型コロナの新規感染者が1万8350人と、過去最多を更新した。検査陽性率の14日間平均は5.9%と、3カ月ぶりの高水準となった。ニューヨーク州の新規感染者は6265人と、4月24日以来の多さとなった。

フランスの新規感染者は1万6282人だった。7日間の平均は1万4994人と、10月9日以来最少となった。

ロシアでは24時間のCOVID19による死者が507人と、初めて500人を上回った。

