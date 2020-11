英予算責任局(OBR)は、今年の英国経済は11.3%縮小すると予測している。過去300年余りで最大の落ち込みとなる。

スナク財務相は25日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための制限措置が緩和されるのに伴い、OBRは「景気が回復し始め、来年に5.5%の成長、2022年には6.6%、その後も年間2.3%、1.7%、1.8%の経済成長率を見込んでいる」と議会で説明した。

原題:Sunak Says U.K. Economy Forecast to Shrink 11.3% in 2020