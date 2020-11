ＥＣＢ、銀行配当の来年解禁の可能性を示唆－ＦＴ

欧州中央銀行(ECB)は市中銀行が来年から配当を支払うことを解禁する可能性を示唆した。

ユーロ圏の銀行は、バランスシートが新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)の経済および金融への影響を乗り切るのに十分健全であると当局に示すことができれば、配当支払いが認められると、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がECB銀行監督委員会のメルシュ副委員長を引用して報じた。

同紙によると、メルシュ氏は資本要件緩和の恩恵を受けている銀行が株主に資金を返還することについての懸念はあるが、来年以降も配当禁止を継続するのは難しいだろうと語った。

当局は新型コロナ危機前に見られた配当性向の回復については非常に慎重になるだろうとした上で、しかしながら一律の配当禁止を維持する必要があるということではないと述べた。

禁止は、それを執行するメカニズムがケースバイケースのアプローチに基づくため、法的な不透明性を生むと説明した。

