バイデン次期米大統領はNBC放送とのインタビューで、トランプ大統領を巡る調査を主張するために大統領権限を使うことはないと明言した。

「私は今の大統領と同じことはしない。何かが起こるようにするための手段として司法省を利用することはしない」と述べた。

就任から最初の100日についての質問にバイデン氏は、市民権条項への道筋とともに移民法案を上院に提出する考えを表明。気候やその他のさまざまな問題について「有害な」大統領令を発することはしないとも発言した。

バイデン氏は「同時にしなければならないことが多数あるだろう」と語った。

原題:

Biden Says He Won’t Use Presidency to Insist on Trump Probes(抜粋)