【欧州市況】株上昇、ＤＡＸは年初来の下げ埋める－イタリア債上昇

24日の欧州株は上昇。このまま行けば月間ベースで過去最大の値上がりとなる。ドイツのDAX指数は年初来の下げを埋めた。新型コロナウイルスのワクチン開発を巡る投資家の楽観や、米国の政治的不確実性の後退が好感された。

ストックス欧州600指数は0.9%高。エネルギーと銀行銘柄が上げをけん引した。月初からこれまで15%上昇している。

新型コロナの感染拡大による移動制限で特に打撃を受けていた旅行株や景気変動に敏感な銘柄が今月に入り大幅に値上がりしている。一方でヘルスケアなど、よりディフェンシブな業種は出遅れている。

欧州債はイタリア債が上昇、10年債利回りは過去最低を更新した。バイデン次期米大統領への正式な政権移行プロセスが 開始することになり、リスク志向が高まった。

イタリア10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて0.596%。9日に記録したこれまでの最低を下回った。ドイツ債とのイールドスプレッドは117bpと、2018年以来最小となった。

ドイツ10年債利回りは1bp上げてマイナス0.57%、フランス10年債利回りは1bp上げてマイナス0.33%。

原題: European Stocks Rally With DAX Turning Positive for the Year、Italy 10-Year Yield Falls to Fresh Record Low: End-of-Day Curves(抜粋)