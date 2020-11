ニュージーランド・ドルは24日、米ドルに対し上昇し、2018年6月以来となる1NZドル=0.7米ドルに達した。

NZドルはロンドン時間午前8時47分(日本時間午後5時47現在)、1.1%高の0.70米ドル。

NZ政府、中銀のレミットに住宅価格の文言追加を提案

ニュージーランド準備銀行(中央銀行)に宛てた書簡でロバートソン財務相が低金利が住宅価格を押し上げている状況に懸念を示した。

原題:New Zealand Dollar Rises to 70 Cents for First Time Since 2018(抜粋)