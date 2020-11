ＩＭＦ、コロナ禍からの回復の勢い失速の恐れ－リスクは極めて高い

国際通貨基金(IMF)は19日、新型コロナウイルス感染予防のためのソーシャルディスタンス(社会的距離)確保で影響を受けている接触機会の多いサービス業のデータを基に、感染再拡大に見舞われている国々の景気回復の勢いが鈍化していると警告した。

21、22両日にオンライン形式で開催される20カ国・地域(G20)首脳会議を前にサーベイランス(政策監視)リポートを公表した。

IMFは「世界的な経済活動は6月以降に加速した一方で、回復の勢いが失われている可能性があり、現在の危機が深くて不均等な傷痕を残す公算が大きいことを示す兆候がある」と指摘。「不確実性とリスクは極めて高い」としている。

さらに、米国と日本、ユーロ圏は7-9月(第3四半期)に予想を上回る高成長となったものの、各国政府と中央銀行は政策支援を拙速に引き揚げることがないよう配慮すべきだと指摘。米国とインドで財政引き締めに転じる見通しやメキシコにおける貧困拡大を防ぐためのさらなる支援の機会にも言及した。

借り入れコストが高めで支出が抑制されている国々については、資源の再配分を検討すべきだと促した。

IMFのゲオルギエワ専務理事はリポートに合わせて別途投稿したブログで、「各国は新型コロナ感染症(COVID19)危機の深みから這(は)い上がり始めた。しかし、多くの国々での感染再拡大は、こうした回復がいかに困難かつ不確実なものであるかを浮き彫りにした」とコメントした。

2020 GDP Forecast Source: International Monetary Fund

専務理事はまた、一部の国の場合、来年にかけて現在の予算措置よりも財政支援を拡大する余地があるとし、家計への現金給付や失業手当の拡充といった頼みの綱の終了がもたらす危険に警鐘を鳴らした。

このほか、緩和的な金融政策および中小企業向け与信環境の緩和につながる流動性措置を継続することの重要性も強調した。

新型コロナ感染抑制が進んだ段階で各国が成長を支援するインフラ投資に同時に取り組めば、大きな国内総生産(GDP)押し上げ効果が期待できるとのIMFの新たな研究成果を挙げて、G20諸国・地域にその準備を呼び掛けた。

原題:IMF Warns Recovery May Be Losing Momentum, Risks Very High(抜粋)