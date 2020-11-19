【米中ウオッチ】デカップリングない、香港と台湾、週４日まで在宅

【米中ウオッチ】デカップリングない、香港と台湾、週４日まで在宅Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックして下さい。
- 習氏がデカップリングないと表明、保護主義に対抗－ＡＰＥＣ演説
- 米国債市場、中国の影響力後退－外国勢の保有比率も低下傾向
- 中国人民元を見ていなければ全体像を見失う－ＨＳＢＣのマッケル氏
- コロナ危機で輸出が伸びる中国、元高容認可能に－内需拡大にも寄与
- 中国、利下げの余地ほとんどないと人民銀・金融研究所所長－証券報
- 中国、国際的な監視リスト作成か－香港と台湾の活動家は警戒呼び掛け
- 米英豪など５カ国外相が共同声明、香港巡り中国に公約順守求める
- 中国当局、台湾独立派「容認し得ない」－監視リスト作成の報道巡り
- 中国、自動車や家電消費を喚起へ－ＣＣＴＶ
- ソフトバンクＧ、衆安在線財産保険の出資比率を5.92％に引き下げ
- ＨＳＢＣ、香港行員は週４日まで在宅勤務可能－環境整える一時手当も
- ＪＰモルガン、債券指数から制裁対象の中国企業新発債を除外
- 李首相、中国経済の安定ぶり強調－世界的なリセッションの中で
- 中国の乗用車販売、来年は最大15％増の可能性－国家情報センター
- ファイザー、中国バイオテク企業と提携急ぐ－世界２位市場で巻き返し