米英豪など５カ国外相が共同声明、香港巡り中国に公約順守求める

ポンペオ米国務長官とオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国の外相は18日に 共同声明を発表し、香港で民主派の立法会(議会)議員を排除する中国の新制度に「深刻な懸念」をあらためて表明した。

各国は機密情報を共有する枠組みである「ファイブアイズ」を構成する。

5カ国は共同声明で「中英共同声明と香港基本法に沿って議員を選出する香港市民の権利を損なうのをやめるよう中国に求める」と訴えた。また「香港市民が合理的な懸念や意見を述べる手段を中国および香港当局が尊重するのが不可欠だ」と強調した。

さらに「香港で選出された議会に対する措置を再考し、立法会議員を速やかに復帰させることを中国当局に強く求める」と表明した。

原題: ‘Five Eyes’ Urges China to ‘Live Up To’ Hong Kong Commitments、U.S., U.K. Call for China to Honor Commitments on Hong Kong(抜粋)