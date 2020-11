カナダの インタクト・ファイナンシャルとデンマークの保険会社トリグは英 RSAインシュアランス・グループを約72億ポンド(約9940億円)で買収することで合意した。英上場企業の買収としては今年最大の案件となる。

18日の発表資料によれば、現金でのRSAへの買収提示額は1株685ペンスで、同社株価の4日終値に約51%上乗せした水準。4日はブルームバーグ・ニュースが買収協議を報じる 直前の営業日だった。

トリグが約42億ポンド、インタクトは約30億ポンドを支払うと資料は示している。

原題:Intact Financial to Buy RSA in Year’s Biggest U.K. Takeover (1)(抜粋)