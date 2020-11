米連邦航空局(FAA)は1年8カ月にわたる ボーイング737MAXの運航停止を解除するための最終要件を18日に公表する計画だ。計画について説明を受けた関係者1人が明らかにした。

この件について公には話せないとして関係者が匿名を条件に語ったところでは、 FAAは航空業界にスケジュールを通知し始めている。

FAAの報道官はコメントを控えている。ディクソン局長は9日の 声明で、「数日中に」発表がある見込みだとしていた。FAAは737MAXを巡り、既にソフトウエアのアップグレードや機体の改修、パイロットの訓練計画の改善案を提示している。

737MAXは計346人が死亡した2度の墜落事故の後、2019年3月から運航が停止されている。

Approval for Boeing’s 737 Max Set for Wednesday by U.S. FAA(抜粋)