欧州連合(EU)離脱後の自由貿易協定(FTA)締結に向け英側の交渉責任者を務めるデービッド・フロスト氏は、24日にも妥結の可能性がある「着地点」が見つかったとして、EUとの来週初めの合意に備えるようジョンソン首相に伝えた。英大衆紙サンが情報源を明らかにせずに報じた。

同紙によれば、漁業権などを巡り協議が不調に終わる可能性は残るが、EU当局者らは「通商合意なき離脱」となる偶発的事態を避けるため、ぎりぎりまで交渉を詰め、「創造的解決策」を見いだす用意がある。

サン紙によると、英首相官邸は、合意案の重要部分でまだ合意がないと認める一方、交渉の立場で政府は一致していると強調したという。

