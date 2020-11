民泊仲介の米エアビーアンドビーは16日、新規株式公開(IPO)を申請し、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに銘柄コード「ABNB」での登録を目指すと明らかにした。

公開株式の総額は10億ドル(約1050億円)だが、初期手続き上の額で変更される可能性がある。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスが起用された。

原題:Airbnb Files for Initial Offering; Applied to List on Nasdaq(抜粋)