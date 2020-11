投資会社 ヒルハウス・キャピタル(高瓴資本)は13日、中国の不動産開発会社SOHO中国の非公開化に関心はないと電子メールで明らかにした。

ロイター通信が関係者の話としてSOHO中国の非公開化に向けてヒルハウスが協議しているとこの日先に報じたことで、 SOHO中国の株価は同日の香港市場で一時41%高となっていた。

SOHO中国にコメントを求めたが返答はなかった。

原題:Hillhouse Says It Has No Interest to Take Soho China Private (1)(抜粋)