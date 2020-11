英首相上級顧問カミングス氏、年内辞任か－ジョンソン氏求心力に不安

ジョンソン英首相の上級顧問ドミニク・カミングス氏が辞意を表明し、年内に政権を去ると事情に詳しい関係者1人が明らかにした。欧州連合(EU)離脱の移行期間終了が近づく重大局面で、首相のリーダーシップが危機的状況に陥る事態も予想される。

カミングス氏は先にBBCに対し、首相官邸に新たな人材を取り込むことで、年内に「 ほぼ不要」な存在になることを望むと1月にブログに書いて以降、自らの姿勢に変化はないと述べていた。

ジョンソン首相のインナーサークルのやり方を巡り緊張が高まる中で、首相の上級顧問で報道責任者だったリー・ケイン氏も11日遅くに辞任を発表した。

カミングス氏は、ジョンソン氏を英国政治の第一線に押し出したEU離脱キャンペンーンの立案者として知られ、 2019年7月の首相就任時から側に仕えていた。

新型コロナウイルスの感染対策からEU離脱、経済改革に至るまで政府の政策のあらゆる側面に大きな影響力を行使してきたカミングス氏の辞任により、最も重要な助言者兼ストラテジストを首相は失うことになる。

原題: U.K. Prime Minister’s Top Aide Quits, Will Leave By End of 2020、U.K.’s Cummings to Leave Number 10 by End-2020(抜粋)