トランプ米大統領は、大統領選のジョージア州での投票再集計が20日に終了するまで、公式に敗北を認める措置を取らない可能性があると、CNNが匿名の関係者を引用して伝えた。

原題:

Trump May Wait for Georgia Recount to Accept Defeat, CNN Says(抜粋)