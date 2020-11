11月10日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:S&P500下落、ハイテク株に売り-相場過熱との見方

10日の米株式相場は、S&P500種株価指数が下落。大手テクノロジー株の売りに押された。新型コロナウイルス感染者が世界で急増する中、最近の株価上昇は景気回復の見通しに比べて行き過ぎとの見方が広がった。米国債は下落。

米国株はS&P500とナスダック総合が下落-ダウ平均は上昇

米国債は下落、10年債利回り0.96%

ドル小幅安、対円は105円前半-薄商いの中

NY原油先物、続伸-ワクチン期待がロックダウン懸念を相殺

NY金先物、反発-ファイザーのワクチン候補に疑問残るとの見方

S&P500種は2カ月ぶり高値から反落。資本財銘柄やエネルギー株は堅調だったものの、テクノロジー株が大きく下げた。ナスダック100指数は一時2.7%下落。アマゾン・ドット・コムが安い。欧州連合(EU)はアマゾンを競争法違反の疑いで 追加調査する。中国が国内インターネット業界の 独占的慣行根絶を目指す方針を示したことを受け、アリババ・グループ・ホールディングの米国預託証券(ADR)も下落した。

一方、ダウ工業株30種平均は上昇。 737MAXの運行再開が来週にも認められる可能性が好感され、ボーイングが値上がりした。小型株で構成するラッセル2000指数は2018年8月以来の高値を付けた。

S&P500種は前日比0.1%安の3545.53。ダウ平均は262.95ドル(0.9%)高の29420.92ドル。ナスダック総合指数は1.4%下落。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.96%。

世界的に株価を押し上げ、安全逃避資産の急落をもたらした市場の熱狂について、一部アナリストは行き過ぎだった可能性があると指摘する。ファイザーの新型コロナワクチン候補には、乗り越えなければならない ハードルがまだ多い。また、経済対策やバイデン次期政権への移行、コロナ感染急拡大を巡る懸念もある。こうした不確実性にもかかわらず、S&P500種はバリュエーションがドットコム・ブーム以来の高水準付近となっている。

ボイヤー・バリュー・グループのマネジングディレクター、ジョナサン・ボイヤ-氏は「かなりの不透明感がまだ残っている。株価は懸念の壁を登り続けるかもしれないが、重力の法則には逆らえない」と述べた。

外国為替市場では薄商いの中、ドルが小幅下落。ドル指数は2年ぶり安値付近にとどまった。コロナワクチンを巡る期待が引き続き市場に広がっている。一方、イングランド銀行(英中銀)の政策見通しを見直す動きで、ポンドは上昇。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%未満の低下。ドルは対円で0.1%安の1ドル=105円30銭。ユーロは対ドルで0.1%未満上げて1ユーロ=1.1815ドル。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。コロナ禍によるロックダウン拡大の懸念はあるものの、ワクチン開発が順調に進み需要を押し上げるとの楽観が広がった。ロンドン市場の北海ブレント先物は約2カ月ぶり高値となった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は1.07ドル(2.7%)高の1バレル=41.36ドル。ロンドンICEの北海ブレント1月限は1.21ドル(2.9%)上げて43.61ドル。

ニューヨーク金先物相場は反発。ファイザーのコロナワクチン候補を巡り、なお多くの ハードルが残っているとの見方が専門家から示されたことに反応した。前日は、同ワクチン候補の治験で 有望な暫定結果が示されたことを受けて大幅安となっていた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は22ドル(1.2%)上昇し1オンス=1876.40ドル。

原題: Tech Stocks Lead Market Losses After Big Rally: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Holds Near 2-Year Low Amid Vaccine Hopes: Inside G-10(抜粋)

Oil Hits Two-Month High With Vaccine Hope Offsetting Demand Fear(抜粋)

Gold Recovers From Vaccine ‘Right Hook’ as Market Euphoria Ebbs(抜粋)

◎欧州市況:株上昇、コロナ禍の下落銘柄に買い-ドイツ債は下落

10日の欧州株は上昇。トレーダーらはポストコロナ時代を見据え、新型コロナウイルス禍の勝ち組と負け組が反転した。

ストックス欧州600指数は0.9%高。映画館運営会社シネワールド・グループや英航空会社ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)の親会社IAGは上昇した。一方、コロナ禍で値上がりしていたオンラインスーパーのオカド・グループやテクノロジー株は下落した。

シティ・インデックスのマーケットアナリスト、フィオナ・シンコッタ氏は「米ファイザーによるワクチン候補のニュースが市場の新型コロナの見通しを変えたことは間違いない。今はトンネルの先にある程度の光が見えてきた」と述べた。

欧州債はドイツ債が8月以来最長の4日続落。投資家が安全逃避の買いを巻き戻したほか、欧州連合(EU)が復興基金の稼働に向け一歩前進したことが好感された。

ドイツ債は中期債を中心に下落した。イタリア債は下げを埋める展開。EU交渉担当者が域内の長期支出計画で合意したことが材料となった。ドイツ債とイタリア債のイールドスプレッドは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して125bpとなった。

英国債の利回り曲線はベアスティープ化した。

ドイツ10年債利回りは2bp上昇してマイナス0.49%、フランス10年債利回りは1bp上げてマイナス0.24%、イタリア10年債利回りは0.76%で変わらず。

原題: Lockdown Winners and Losers Are Upended in European Stock Rally、Bunds Extend Declines, Italian Bonds Steady: End-of-Day Curves(抜粋)