米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長によると、米ファイザーがドイツのビオンテックと開発する新型コロナウイルスワクチン候補は、向こう1週間もしくは1週間半で緊急使用許可(EUA)が下りる可能性が高い。ファウチ氏がMSNBCで述べた。

原題:Fauci Says EUA on Pfizer Vaccine Likely to Come in a Week or So