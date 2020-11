フィリピンの今年7-9月(第3四半期)の国内総生産(GDP)は前年同期比11.5%減少した。

GDP成長率は4-6月(第2四半期)のマイナス16.9%(改定)から若干持ち直したが、ブルームバーグが調査したエコノミストの予想中央値(9.6%減)よりマイナス幅は大きくなった。7-9月のGDPは前期比では8%増加した。予想は8.9%増だった。

原題:Philippine Economy Emerging From Virus Trough in Third Quarter(抜粋)