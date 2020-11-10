ビヨンド・ミート株、時間外で急落－７～９月売上高が予想下限下回る

ビヨンド・ミート株、時間外で急落－７～９月売上高が予想下限下回るElizabeth Elkin
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売上高は2.7％増の9440万ドル、１株当たり純損益は28セントの赤字
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この日先に、代替肉の開発でマクドナルドと協業したと発表
９日の米株式市場時間外取引で、代替肉製品を手掛けるビヨンド・ミート株が急落。外食店の販売低迷に消費者の食品買い置き減少が重なり、７－９月（第３四半期）の売上高は市場予想レンジの下限にも届かなかった。
同日の発表資料によると、７－９月期の売上高は世界全体で2.7％増の9440万ドル（約99億3000万円）。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は１億3210万ドル（レンジは１億1600万－１億5000万ドル）だった。一部項目を除いた１株当たり純損益は28セントの赤字。アナリスト予想では５セントの黒字が見込まれていた。
ビヨンド・ミート株はニューヨーク時間９日午後５時24分（日本時間10日午前７時24分）時点で28％安。
同社はこの日、代替肉の開発でマクドナルドと協業したと発表。通常取引は4.1％安で終了していた。
ビヨンド・ミート、代替肉の開発でマクドナルドと協業したと発表
原題：Beyond Meat Plunges With Sudden End to Stockpiling (1)、Beyond Meat 3Q Net Revenue Misses Estimates: Snapshot（抜粋）