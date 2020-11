ビヨンド・ミート株、時間外で急落－７～９月売上高が予想下限下回る

9日の米株式市場時間外取引で、代替肉製品を手掛ける ビヨンド・ミート株が急落。外食店の販売低迷に消費者の食品買い置き減少が重なり、7-9月(第3四半期)の売上高は市場予想レンジの下限にも届かなかった。

同日の発表資料によると、7-9月期の売上高は世界全体で2.7%増の9440万ドル(約99億3000万円)。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は1億3210万ドル(レンジは1億1600万-1億5000万ドル)だった。一部項目を除いた1株当たり純損益は28セントの赤字。アナリスト予想では5セントの黒字が見込まれていた。

ビヨンド・ミート株はニューヨーク時間9日午後5時24分(日本時間10日午前7時24分)時点で28%安。

同社はこの日、代替肉の開発でマクドナルドと協業したと発表。通常取引は4.1%安で終了していた。

