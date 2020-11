11月９日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎【米国市況】株が上昇、ワクチン期待でロックダウン懸念和らぐ

9日の米株式相場は上昇、米国債は大幅安となった。新型コロナウイルスワクチンの大規模な治験で有望な結果が示されたことを受け、厳格なロックダウンを巡る警戒が和らいだ。

米国株は上昇、S&P500種は2カ月ぶり高値

米国債は下落、10年債利回り0.92%

ドル上昇、ショートで利益確定-対円は105円前半

NY原油先物は急伸、需要回復に期待感広がる

NY金先物は大幅安、ワクチン巡る発表で経済対策期待が後退

マコネル上院院内総務が議会は年末までに限定的な経済対策に絞って可決すべきだと述べたことから、S&P500種株価指数は最高値水準を離れた。またマコネル氏は、先の大統領選での不正投票の可能性を調査したりするのはトランプ大統領の「 権利の範囲内」との認識を示し、バイデン前副大統領が勝利したとするメディア予測を受け入れる義務もないと話した。米連邦準備制度理事会(FRB)は新型コロナの経済的影響が今後数カ月に深刻化する場合、主要市場の資産価格が打撃を受ける可能性があると 警告した。

それでもS&P500種は2カ月ぶり高値で終了。 ファイザーがドイツのビオンテックと開発しているワクチン候補が90%を超える確率で感染を防いだとのニュースを受けて、出来高も膨らんだ。一方、ナスダック100指数は下落。アマゾン・ドット・コムやネットフリックスなど大手テクノロジー銘柄が売られた。

S&P500種は前週末比1.2%高の3550.50。ダウ工業株30種平均は834.57ドル(3%)高の29157.97ドル。ナスダック総合指数は1.5%下落。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.92%。

業種別では、ロックダウンによる打撃を大きく受けてきた旅行関連銘柄などが大きく上昇。クルーズ船のカーニバルや映画館運営会社シネマーク・ホールディングスが急伸。一方、在宅需要拡大の恩恵を受けてきたズーム・ビデオ・コミュニケーションズやペロトン・インタラクティブは大幅に下落した。米国債は10年債先物に大口の売りが複数出たことで一段と圧迫され、10年債利回りは3月以来の高水準となった。

Eトレード・ファイナンシャルのトレーディング・投資商品担当マネジングディレクター、クリス・ラーキン氏は「この強気相場には勢いが続く材料が豊富にある」と指摘。「選挙を巡る状況がより明確になり、多くの業界で力強い四半期決算が示され、ワクチンに関して極めて明るいニュースが出てきた。慎重になる理由はほとんどない」と述べた。

外国為替市場ではドルが朝方の下げから反発し、高ベータ通貨が上げ幅を縮小。コロナのワクチンを巡る楽観で米国株は上昇したものの、ドルショートのポジションで利益確定の動きが出た。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。ドルは対円で2%高の1ドル=105円38銭。ユーロは対ドルで0.5%安の1ユーロ=1.1813ドル。

ニューヨーク原油先物相場は急伸し、5月以来の大幅高となった。新型コロナワクチンに関する明るい発表を受け、需要低迷が終わりに近づいているとの期待が改めて広がった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は3.15ドル(8.5%)高の1バレル=40.29ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は2.95ドル上昇し42.40ドル。

ニューヨーク金先物相場は大幅安。ファイザーのワクチン候補に関する 発表を受け、景気回復が加速するとの見方が広がり追加経済対策への期待が後退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は97.30ドル(5%)安の1オンス=1854.40ドルと、1900ドルを割り込んだ。

原題: Stocks Climb as Vaccine Hope Tempers Lockdown Fear: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Rebounds as Investors Cover Short Positions: Inside G-10(抜粋)

Oil Jumps With Vaccine News Igniting Hopes of Improved Demand(抜粋)

Gold Tumbles the Most Since August After Vaccine Breakthrough(抜粋)

◎欧州市況:株は3月以来の高値に上昇、ユーロ圏国債は軒並み下落

9日の欧州株は3月以来の高値に上昇。新型コロナウイルスのワクチン開発で新たな 進展が伝えられ、ストックス欧州600指数の時価総額は最大4000億ユーロ(約49兆8000億円)押し上げられた。

ストックス600指数は4%高。朝方は、米大統領選の民主党候補ジョー・バイデン氏による勝利宣言を好感した買いが進み、その後は米ファイザーがドイツのビオンテックと開発しているワクチン候補の治験でで90%を超える確率で感染を防いだとの暫定結果が示され、上げ幅がさらに拡大した。

フランスのCAC40指数は7.6%高、スペインのIBEX35指数は8.6%上昇した。ドイツのDAX指数も高い。

ストックス600指数の業種別では旅行や銀行、エネルギーなどシクリカル銘柄が上げをけん引した。一方、新型コロナ対策のロックダウン(都市封鎖)が有利に働いた企業の株価は下落した。食材宅配企業ハローフレッシュやオンラインスーパーのオカド・グループはいずれも10%超下げた。

欧州債はドイツ債やイタリア債などユーロ圏国債が軒並み下落した。新型コロナワクチンのニュースが手掛かり。投資家は安全資産から資金を移し、株が上昇した。

ドイツ債とイタリア債の10年債利回りは11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と4月以来の大幅上昇を記録した。利回りはそれぞれマイナス0.51%、0.75%となった。両者のイールドスプレッドは変わらずの126bp。

フランス10年債利回りも11bp上昇してマイナス0.25%。

英国債の利回り曲線はベアスティープ化。10年債利回りは10bp上昇して0.38%と、3月以来の大幅上昇。短期金融市場の動向によると、市場参加者はイングランド銀行(英中銀)による2021年末時点の利下げ幅を8bp織り込んでいる。今月6日時点では12bpだった。

原題:Euro-Area Bonds Slide on Vaccine Report: End-of-Day Curves、 Europe Stocks Jump to Highest Since March on Vaccine Bets, Biden(抜粋)