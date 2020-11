ＮＹ原油先物一時３％余り上昇、金も続伸－バイデン政権の安定に期待

米大統領選で民主党のバイデン氏が勝利宣言したことを受け、アジア時間9日午前の時間外取引で、ニューヨーク原油先物相場が1バレル=38ドル台に上昇した。金相場も3日続伸している。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)12月限は一時3%余り上げた。シンガポール時間午前8時45分 (日本時間同9時45分)時点では、80セント高の1バレル=37.94ドルで取引された。金現物価格は0.1%高の1オンス=1954.09ドル。ドルは小幅下落した。

VIインベストメントのシニア商品アナリスト、ウィル・スンチル・ユン氏は「より予測可能で安定したバイデン米次期政権と追加経済対策への期待が、金と原油価格を押し上げている」と指摘した。

