債券は下落か、米長期金利上昇受け売り－バイデン氏勝利で政策見極め

債券相場は下落が予想されている。前週末の米国市場で長期金利が10月の米雇用統計の改善を受けて大幅上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。米大統領選挙の勝利宣言をした民主党のバイデン候補の経済政策を見極めようとする姿勢も強まりそうだ。

長期国債先物（12月物） 151円90銭台後半～152円10銭付近か（前週末152円17銭） 新発10年物国債（360回債）利回り 0.02％～0.03％程度か

（前週末0.015％）

先物夜間取引で12月物は取引序盤は底堅く推移していたが、米長期金利が大きく上昇すると水準を切り下げた。結局は前週末の日中取引終値比17銭安の152円00銭で安値引けした。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米10年国債利回りの上昇など他市場は逆風。きょうの債券相場は下落と見込む

米国の大統領選は表面上、決着したものの、今後も各市場は経済政策などをにらんでの展開になるだろう

押し目を待ちたい

先物中心限月の予想レンジは151円98銭～152円07銭

日銀オペ

対象は残存期間５年超10年以下、10年超25年以下。前回買い入れ額はそれぞれ4200億円、1200億円

備考：過去の日銀オペの結果一覧

海外市場の流れ