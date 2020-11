Photographer: Drew Angerer/Getty Images North America Photographer: Drew Angerer/Getty Images North America

3日に行われた米大統領選で、政治的に深く分断され新型コロナウイルス禍や経済の落ち込みに打ちひしがれた国家の立て直しと結束を公約に掲げる民主党候補のジョー・バイデン前副大統領が、現職のトランプ氏を破り第46代大統領に選ばれた。

集計が続いていたペンシルベニア州でバイデン氏が勝利し、当選に必要な選挙人獲得数270人を上回ったとAPやCNN、NBCが報じた。一方、トランプ氏は「この選挙は全く終わっていない」とし、敗北を認めていない。

原題: Joe Biden Wins U.S. Presidency After Bitter Contest With Trump(抜粋)

Trump Doesn’t Concede to Biden, Says Election ‘Far From Over’(原題)