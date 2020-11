ニューヨーク原油先物相場はアジア時間6日の取引で、1バレル=38ドルを割り込んだ。新型コロナウイルス感染拡大やドル高に加え、米大統領選挙を巡る不透明感が響いた。ただ、石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」が減産縮小を先送りする兆しを背景に、週間ベースの上げは維持しそうだ。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)12月限はシンガポール時間午前11時58分(日本時間午後0時58分)時点で、2.2%安の37.95ドル。前日のニューヨーク市場では0.9%安で終了。週間ベースでは6%上げている。

原題:

Oil Drops Below $38 on Surging Virus and Fraught U.S. Election(抜粋)