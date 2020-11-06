【米中ウオッチ】アントの衝撃、ブラックリスト、アルツハイマー新薬

【米中ウオッチ】アントの衝撃、ブラックリスト、アルツハイマー新薬Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- アントの超大型ＩＰＯ中止、あまりにも唐突－この１週間に何が起きた
- アントＩＰＯ中止、フィンテックの世界的課題も浮き彫り－金融摩擦で
- 株式市場最大の取引中止に「言葉も出ない」－アントショック広がる
- アリババ急落、増収率７－９月として過去最低－アントの衝撃に追い打ち
- 中国、７種類の豪産品輸入を６日から停止か－口伝えでブラックリスト
- 中国の快手、香港ＩＰＯを申請－短編動画アプリでバイトダンス追撃へ
- バイトダンスが資金調達で協議中、企業価値1800億ドルで－関係者
- ＴｉｋＴｏｋ親会社、中国で10万人を追加雇用へ－年末までに
- 中国ＥＶメーカーのＮＩＯ、時価総額で米ＧＭ上回る－５日は12％高
- 中国のアルツハイマー病新薬、米国で臨床試験開始－巨大市場開拓狙う
- 中国の自動車販売、10月は前年同月比11.4％増－ＣＡＡＭ暫定集計
- 日産自動車、10月の中国自動車販売は前年同月比５％増の14万6028台
- ゴールドマン、バイデン政権になれば中国関連資産を押し上げと予想
- テスラ、上海での「モデルＹ」生産許可を中国当局に申請－ロイター
- 中国、今後５年間の経済成長目標を年５％程度に設定か－ロイター
- バイデン政権誕生期待の中国人民元－大統領選の開票状況に敏感に反応