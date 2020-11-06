ＧＰＩＦ：７－９月運用益4.9兆円、連続黒字－株高が寄与

ＧＰＩＦ：７－９月運用益4.9兆円、連続黒字－株高が寄与野沢茂樹
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９月末時点の運用資産額は過去２番目－167兆5358億円
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外国債券の構成比は23.46％－買い増し余地が縮小
世界最大の年金基金、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の2020年度７－９月期（第２四半期）の運用収益額は４兆9237億円だった。新型コロナウイルスによる景気悪化に対応した世界的な金融緩和で株価が上昇、２四半期連続で黒字となった。
ＧＰＩＦが６日公表した運用状況によると、７－9月期の運用収益率は3.05％で、過去最大の収益を上げた４－６月期に続きプラスとなった。国内外の株式に加え、金利が低位安定していた内外債券も小幅ながら運用益を上げた。この結果、９月末時点の運用資産額は167兆5358億円となり、19年末に次ぐ過去２番目の大きさとなった。
７－９月期の運用収益率と資産残高
|運用資産全体
|3.05％
|国内債券
|0.19％
|国内株式
|4.93％
|外国債券
|0.64％
|外国株式
|5.99％
|９月末の運用資産額
|167兆5358億円
|自主運用が始まった01年度からの累積収益
|74兆9483億円