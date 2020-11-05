Ｔモバイル、７－12月期の見通し引き上げ－時間外で株価上昇

米携帯電話事業者 ＴモバイルＵＳが５日発表した７－９月（第３四半期）の利益と売上高は共に予想を上回り、同社は７－12月（下期）の見通しを引き上げた。

７－12月期の一部項目を除いた利益見通しを136億－137億ドル（約１兆4100億－１兆4200億円）に引き上げ。従来は最大127億ドルを見込んでいた

７－９月決算： 売上高は192億7000万ドル（予想182億7000万ドル） 調整後ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税金・減価償却・償却控除前利益）は71億3000万ドル（予想63億5000万ドル） 契約者数は１億人の大台突破



今年先に完了したスプリント合併で、予想より早期にコストを節減できたとＴモバイル。今年のシナジー効果の見通しを12億ドル強と、従来の６億ドルから２倍に引き上げ

市場の反応

Ｔモバイルの株価は決算発表後の時間外取引で一時5.7％上昇。年初来では50％高

発表資料

予想詳細

原題： T-Mobile Rises After Beating Estimates and Boosting Forecast、T-Mobile Raises 2H Outlook; Shares up 5%: Snapshot（抜粋）