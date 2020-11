Ｔモバイル、７－12月期の見通し引き上げ－時間外で株価上昇

米携帯電話事業者 TモバイルUSが5日発表した7-9月(第3四半期)の利益と売上高は共に予想を上回り、同社は7-12月(下期)の見通しを引き上げた。

7-12月期の一部項目を除いた利益見通しを136億-137億ドル(約1兆4100億-1兆4200億円)に引き上げ。従来は最大127億ドルを見込んでいた

7-9月決算: 売上高は192億7000万ドル(予想182億7000万ドル) 調整後EBITDA(利払い・税金・減価償却・償却控除前利益)は71億3000万ドル(予想63億5000万ドル) 契約者数は1億人の大台突破



今年先に完了したスプリント合併で、予想より早期にコストを節減できたとTモバイル。今年のシナジー効果の見通しを12億ドル強と、従来の6億ドルから2倍に引き上げ

市場の反応

Tモバイルの株価は決算発表後の時間外取引で一時5.7%上昇。年初来では50%高

原題: T-Mobile Rises After Beating Estimates and Boosting Forecast、T-Mobile Raises 2H Outlook; Shares up 5%: Snapshot(抜粋)