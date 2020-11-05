Ｔモバイル、７－12月期の見通し引き上げ－時間外で株価上昇

Ｔモバイル、７－12月期の見通し引き上げ－時間外で株価上昇Scott Moritz
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７－９月の利益と売上高、共に予想上回る－契約者数１億人突破
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７－12月利益見通し136億－137億ドル、従来は最大127億ドルと予想
米携帯電話事業者ＴモバイルＵＳが５日発表した７－９月（第３四半期）の利益と売上高は共に予想を上回り、同社は７－12月（下期）の見通しを引き上げた。
- ７－12月期の一部項目を除いた利益見通しを136億－137億ドル（約１兆4100億－１兆4200億円）に引き上げ。従来は最大127億ドルを見込んでいた
- ７－９月決算：
- 売上高は192億7000万ドル（予想182億7000万ドル）
- 調整後ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税金・減価償却・償却控除前利益）は71億3000万ドル（予想63億5000万ドル）
- 契約者数は１億人の大台突破
- 今年先に完了したスプリント合併で、予想より早期にコストを節減できたとＴモバイル。今年のシナジー効果の見通しを12億ドル強と、従来の６億ドルから２倍に引き上げ
市場の反応
- Ｔモバイルの株価は決算発表後の時間外取引で一時5.7％上昇。年初来では50％高
発表資料
予想詳細
原題：T-Mobile Rises After Beating Estimates and Boosting Forecast、T-Mobile Raises 2H Outlook; Shares up 5%: Snapshot（抜粋）