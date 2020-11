トランプ米大統領の首席補佐官代行を務め、現在は北アイルランド特使のミック・マルバニー氏は、「トランプ氏は政界を離れず、2024年に大統領選を目指す最終候補に自分を絶対に加えるはずだ。間違いない」と述べた。

マルバニー氏は5日に開催されたウェビナーで、今回の選挙結果が12月まで確定しない確率は非常に高いと述べた。トランプ氏が負けた場合、政権移行が平和的に行われることに疑問の余地はないとも語った。

