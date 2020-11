トランプ米大統領は4日、「私は今夜声明を出す。大勝利だ」とツイートした。どの勝利に言及しているかや、声明発表の時間は明らかにしなかった。

トランプ氏は、民主党のバイデン前副大統領の陣営について、「選挙を盗もうとしている。われわれは決してそうはさせない」と別のツイートで主張した。一方、バイデン氏はこれより先、「今回の選挙で勝利する軌道にあると確信している」と表明した。

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

原題:President Trump Says He Will Make Statement ‘Tonight’(抜粋)