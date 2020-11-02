【米中ウオッチ】ロブスターにも影響、教育への投資、民主派議員逮捕

【米中ウオッチ】ロブスターにも影響、教育への投資、民主派議員逮捕Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国国家主席、自立したサプライチェーンの構築求める
- 豪州産ロブスター、中国が輸入遅らす－豪中関係悪化の影響拡大か
- 中国起業家のヘッジファンド、業界トップの成績－教育業界への投資で
- 中国：10月の財新製造業ＰＭＩ指数は53.6－予想52.8
- 中国製造業ＰＭＩ、10月は若干低下－景気回復傾向は変わらず
- 中国４大国有銀の不良債権、過去最大－減益幅は７～９月に縮小
- ＥＵ、日米中など５カ国製「方向性電磁鋼帯」輸入制限延長も－欧州委
- ファーウェイ、米技術に依存しない半導体工場建設へ－英紙ＦＴ
- 香港警察、民主派議員ら７人を逮捕－５月に起きたもみ合い巡り
- 中国恒大、新疆広匯実業投資集団の株式41％売却へ－申能集団に
- マカオのカジノ収入、10月は72.5％減－落ち込み幅縮小
- 米政権のＴｉｋＴｏｋ利用禁止措置を一時差し止め－連邦地裁
- 香港、ＷＴＯの正式手続き着手－米国の「中国製」表示義務化巡り
- 香港ＧＤＰ、７～９月は予想より小幅な縮小－９月輸出増で改善の兆し
- アント株ＩＰＯに個人投資家殺到－少なくとも313兆円相当の応募
- 中国の次期５カ年計画、自前の核心技術開発を重視－外国から調達困難