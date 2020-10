米大統領選挙の結果について、外国為替市場は民主党候補のバイデン前副大統領の勝利をほぼ完全に織り込んだと、ソシエテ・ジェネラルの新興市場戦略責任者、ジェイソン・ドー氏が27日のリポートで指摘。同社はバイデン氏勝利の確率を78%とみていると付け加えた。

「バイデン政権の下で米国は伝統的な同盟国との関係を修復し、共和党政権よりもロシアに対して厳しくなる可能性が高い。中国に対しては貿易と技術を巡る紛争は続くが、従来に近いより外交的なアプローチを取ると思われる」と分析した。

トランプ氏勝利の可能性は「低い様相」だが、予想外の結果になれば最近のトレンドの急激な反転につながる可能性があるとも指摘。一方でバイデン氏の勝利ならば市場の反応は穏やかだろうと予想した。

原題:

SocGen Sees 78% Chance of Biden Win as FX Market Nearly Priced(抜粋)