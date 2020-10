ＬＩＢＯＲ、21年末かその後短期間で停止予想－バークレイズ市場調査

国際的な金利指標であるロンドン銀行間取引金利(LIBOR)は2021年末にも公表が恒久的に停止されるが、想定される同年12月の終了日に向けた移行作業が進んでいることが、バークレイズの最新調査で明らかになった。

バークレイズが10月第1週と2週に実施した投資家調査の結果によれば、21年末までか、その後短い期間内に市場で利用が停止されると約83%が回答した。

同行が調査した約100の金利および短期金融市場、クレジット顧客の約78%が、21年10-12月(第4四半期)より前に事前発表が行われると考えており、このうち明らかな過半数が同年前半の発表を見込んでいる。

バークレイズの金利&クレジットストラテジストは26日のリポートで、「国際スワップデリバティブ協会(ISDA)のフォールバック発動条件(トリガー)など多くの市場イベントが、そうした発表で決まるという意味でこれは重要だ」と指摘した。

原題:Libor Phase-Out Still Seen by End of 2021, Investor Survey Shows(抜粋)