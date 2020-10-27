【米中ウオッチ】アントも追い風、武器売却で制裁、意思疎通欠く

【米中ウオッチ】アントも追い風、武器売却で制裁、意思疎通欠くBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国の証券会社、ゴールドマンとＩＰＯ引き受けで比肩－アント後押し
- アリババ創業者マー氏、世界11位の富豪に浮上見込み－アントＩＰＯで
- アリババ傘下のアント、香港ＩＰＯの応募締め切り前倒しか－関係者
- アリババ傘下のアント、上海と香港のＩＰＯで総額約3.6兆円調達へ
- 中国、９月に米国からの輸入拡大－貿易合意の年間目標達成なお程遠く
- 米連邦高裁、控訴期間中のウィーチャット禁止求める政権の主張退ける
- 中国工業利益の伸び鈍化－９月は前年同月比10.1％増
- 中国、ＡＢＣなど米メディアに財務報告要求－米政府の措置に対抗
- 中国がボーイングとロッキード、レイセオンに制裁へ－台湾巡り
- トランプ米政権、台湾への対艦ミサイル売却を承認－最大24億ドル相当
- 中国と欧米の債券保有者、途上国債務巡り疑心暗鬼－意思疎通欠く
- バイトダンス、「抖音」を香港に上場で予備的協議－ロイター
- 新型コロナの世界的流行がＡＩＩＢの融資事業に影響－金総裁
- サムスンディスプレー、華為へ供給継続で米ライセンス取得－ロイター
- マイクロソフト、台湾にデータセンター新設へ
- 中国、中銀法改正でデジタル人民元の発行を可能とする方針