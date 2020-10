米食品医薬品局(FDA)は22日、米 ギリアド・サイエンシズの抗ウイルス薬「ベクルリー」(一般名レムデシビル)を承認した。

FDAは5月にレムデシビルの緊急使用許可(EUA)を 付与。それ以来、新型コロナウイルス感染症(COVID19)の入院患者の治療で幅広く利用されてきた。トランプ大統領が今月コロナと診断された際も治療にレムデシビルが使われた。

原題:Gilead Sciences Gets FDA Approval for Remdesivir; Gilead Virus Therapy Remdesivir Gains Approval From FDA(抜粋)