【新型コロナ】欧州10カ国で新規感染が過去最多、英国は雇用支援拡大

新型コロナウイルス感染の波は欧州で広がり続け、イタリア、ドイツ、オランダなど少なくとも10カ国で新規感染者数が過去最多に上った。

イタリアが22日発表した新規感染者数は1万6079人。集中治療室(ICU)の入院患者数は66人増えて992人と、5月初め以来の大幅増となった。ただ、ICU入院患者数が4000人を超えていた4月のピークは下回る。ドイツの新規感染者数は1万2331人。

英国のスナク財務相は1カ月足らずの間で3度目となる企業向けの雇用支援拡大を発表した。同国政府の首席科学顧問パトリック・バランス氏は、イングランドでは最大で毎日9万人が新たに感染しているとの見方を示した。

英財務相、新型コロナ対策で企業支援を拡充-1カ月で3度目

インド政府は13億人の国民にワクチンを提供するため、約70億ドル(約7340億円)の予算を確保した。匿名を要請した関係者によると、モディ政権はワクチン接種の総費用を1人当たり6-7ドルと見積もっている。

米バイオテクノロジー会社モデルナは、新型コロナウイルスワクチン治験の最終段階に関して、被験者3万人の登録を完了したことを明らかにした。

モデルナ、3万人の登録が完了-新型コロナワクチン治験の最終段階

米ジョンズ・ホプキンス大のデータによれば、世界の新型コロナ感染者は4130万人を超え、死者は110万人を上回った。

Virus Hotspots Covid-19 cases per 100,000 people over the past 14 days Source: European Centre for Disease Prevention and Control

原題: Resurgence Sweeps Across Europe; U.K. Extends Aid: Virus Update、U.K.’s Vallance: Up to 90,000 New Covid Infections Each Day(抜粋)