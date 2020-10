ペロシ米下院議長は22日、景気対策法案を巡るトランプ政権との合意は「すぐそこに」あるとし、今週通じて協議に進展が見られたと述べた。

ペロシ議長は記者会見で、「合意に達することは可能だと希望を持っている」と述べた。

原題:Pelosi Says ‘Just About There’ on Virus-Relief Agreement(抜粋)