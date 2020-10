バイデン氏の支持率、共和党地盤のテキサス州でトランプ氏に並ぶ

米大統領選で共和党の地盤とされてきたテキサス州で、民主党候補バイデン前副大統領の支持率がトランプ大統領と並んだ。同州では1976年以来、民主党候補は勝利していない。

21日公表されたキニピアック大学の世論調査では、両者の支持率は共に47%となった。調査は16-19日に行われ、誤差率はプラスマイナス2.9ポイント。1カ月前の調査では、トランプ氏の支持率が50%で、バイデン氏を5ポイント差でリードしていた。

今年の大統領選に対する同州有権者の関心は高く、米選挙プロジェクトによると、すでに530万人余りが投票を済ませている。これは2016年の前回選挙でトランプ氏が獲得した468万票を上回る。

また、同大の調査で、ペンシルベニア州ではバイデン氏が8ポイント差でリードしていることも示された。

米紙ニューヨーク・タイムズとシエナ大学が18-20日に実施した調査では、アイオワ州で両候補は統計上互角となっている。バイデン氏の支持率が46%とトランプ氏を3ポイント上回っているが、同調査の誤差率プラスマイナス約4ポイントの範囲内。

