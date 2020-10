メドウズ米大統領首席補佐官は21日、上院共和党ならびにペロシ下院議長のスタッフと近く協議すると述べた。

今後48時間に「何らかの合意」をまとめることが目標-メドウズ氏はFOXビジネスで語った

州・地方自治体への支援を巡る見解の相違が引き続き最大の問題

トランプ政権は製造業を米国に呼び戻すためのインセンティブを検討中-メドウズ氏

原題:Meadows Says Goal Is Some Kind of Stimulus Deal Over 48 Hours(抜粋)