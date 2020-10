やはりヘッジ必要か、米選挙の大逆転劇に備え－４年前の衝撃まだ鮮明

またしても世論調査が間違っていた場合に備え、トレーダーらは何らかの保険をかけておきたいのではなかろうか。

米大統領選挙で民主党候補のバイデン前副大統領が勝利するだけでなく、議会も民主党が制するとの予想を世界の金融市場は日に日に織り込み具合を深めている。バイデン政権が大規模な景気対策を打ち出すとの期待から株価と米国債利回りは上昇、ドルは下落している。ボラティリティーの指標も低水準になっている。全米および激戦州での世論調査でバイデン氏がリードしているものの、2016年の大逆転劇を考えるとやはり警戒は必要だ。

JPモルガン・チェースの世界外国為替デリバティブストラテジスト、ラディスラフ・ジャンコビック氏は、ボラティリティー市場は「ちょっと安心し過ぎかもしれない」と語る。従って、「安価な選挙ヘッジを購入しておくのが安全かもしれない」と同氏は述べた。

安価というのがキーワードだ。トランプ大統領が勝利する可能性は残っているものの、少なくとも世論調査に基づけば同氏は敗北する可能性が高い。従って投資家はいわゆるテールリスクに備えるために、あまり高いプレミアムを支払いたくはない。

これを念頭に、ジャンコビック氏らJPモルガンのストラテジストはドルの上昇で利益の出るオプションを薦める。

バイデン氏勝利はドル相場にマイナスという見方が多い。大規模な財政出動は債務を増やし、ドルの重しになるという考えだ。投資家のリスク意欲が高まり、ドルなど安全資産の需要が後退することも考えられる。一方、予想外のトランプ氏勝利となれば、ドルは押し上げられる可能性がある。

JPモルガンによると16年の選挙が予想外の結果となった後、ドルのコールオプションを使った戦略は、ユーロや円のコールを使った戦略よりもうまく機能した。

今回は米ドルがオーストラリア・ドルに対して上昇すると見込むオプションが最も有望のようだと、JPモルガンは指摘。また、オフショア人民元の下落に賭けるのも検討に値するという。

