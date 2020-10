欧州連合(EU)のバルニエ首席交渉官は21日の欧州議会で、英国の主権の重要性を強調した。英国は通商交渉を再開させる条件としてEUが主権を尊重することを要求しており、要求に応える姿勢を示した。

正式な通商交渉はジョンソン英首相の意向で先週から停止しているが、バルニエ氏はブリュッセルの欧州議会で、合意は手の届くところにあると発言。さらに、合意には「バランスの取れた妥協」を反映させる必要があると語った。

この発言を受けてポンドは上昇し、一時0.9%高の1ポンド=1.3065ドルを付けた。

原題: EU’s Barnier Backs U.K. Sovereignty in Bid to Resume Talks (1)、Pound Rises as EU Negotiator Says Deal Within Reach: Inside U.K.(抜粋)