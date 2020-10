メドウズ米大統領首席補佐官は20日、CNBCとのインタビューで、経済対策を巡るホワイトハウスとペロシ下院議長の交渉で依然障害があるが、同日の協議は生産的で交渉は継続すると述べた。



一方でペロシ議長は、週末までの合意が可能と考えているかとの記者団の質問に対し、「そう望んでいる」と語った。



ムニューシン財務長官とペロシ議長は21日に再度協議する。

メドウズ氏は週末までの合意のために「全員が懸念に努力している」と話した。

原題:

Meadows, Pelosi Say They’re Hopeful for Stimulus Deal This Week(抜粋)