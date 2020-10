ユーロネクストでは19日、全ての商品について取引が停止された。発表文によると、技術的問題により、追って通知するまで取引が停止される。

ユーロネクストの現物市場とデリバティブ(金融派生商品)市場の両方が影響を受けている。ユーロネクストは問題解決に取り組んでおり、取引復旧について「可及的速やかに」最新の情報を提供するとしている。

