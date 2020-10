フランスのパニエリュナシェ産業担当相は、ブリヂストンが閉鎖を計画している仏国内の工場について、政府があらゆる選択肢を検討していることを明らかにした。

同相はラジオ・クラシークの番組で、欧州の別の場所で成功しているブリヂストン工場の行動を見習うことができるかどうか政府として検証したいと話した。

