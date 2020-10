米国外で保有される米国債残高が8月に138億ドル(約1兆4500億円)減少して7兆800億ドルとなったことが、米財務省の最新データで明らかになった。減少は4月以来初めて。

日本の米国債保有残高は8月に146億ドル減少し、1兆2800億ドル。引き続き外国勢の保有残高トップだった。

外国勢保有残高で2位の中国は54億ドル減少し、1兆700億ドルとなった。

原題:

Foreign Holdings of U.S. Treasuries Declined in August(抜粋)