トランプ米大統領の陣営と共和党全国委員会、合同委員会は9月に2億4780万ドル(約260億円)を集め、選挙戦終盤の資金として現金2億5140万ドルを確保した。広報担当のティム・マートー氏が15日に明らかにした。

一方、バイデン前副大統領の陣営と関連団体は9月に3億8300万ドルを集めた。4億3200万ドルが銀行にあるとバイデン陣営は14日に 公表した。

原題:Trump Lags Biden Fundraising in September by More Than $100M(抜粋)