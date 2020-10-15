テンセント出資の名創優品、米ＩＰＯは640億円規模－当初予定上回る

テンセント出資の名創優品、米ＩＰＯは640億円規模－当初予定上回るJulia Fioretti、Crystal Tse
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ＩＰＯ価格20ドル、仮条件は16.50～18.50ドル－3040万ＡＤＳ対象
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ＮＹ証取で銘柄コード「ＭＮＳＯ」で15日に売買開始
中国のテンセント・ホールディングス（騰訊）が出資する家庭用品・雑貨販売の中国企業、名創優品（ミニソ・グループ・ホールディング）が米国で14日実施した新規株式公開（ＩＰＯ）は、当初予定を上回る６億800万ドル（約640億円）規模となった。
ＩＰＯ価格は米国預託株式（ＡＤＳ）当たり20ドル。3040万ＡＤＳ対象の仮条件は16.50－18.50ドルだった。ブルームバーグ・ニュースが入手した条件記載の文書で分かった。
米証券取引委員会（ＳＥＣ）への届け出によれば、名創優品の株主はテンセントなど。１ＡＤＳは普通株４株に相当する。
ＩＰＯはゴールドマン・サックス・グループとバンク・オブ・アメリカが主導。名創優品の株式売買はニューヨーク証券取引所で銘柄コード「ＭＮＳＯ」で15日に始まる見込み。
原題：Tencent-Backed Retailer Miniso Raises $608 Million in U.S. IPO（抜粋）