韓国ＢＴＳ所属事務所、ソウル上場－株価大幅高で時価総額１兆円

韓国の男性音楽グループ「BTS(防弾少年団)」が所属する ビッグヒットエンターテインメントが15日、ソウルの韓国取引所に上場し、株価の大幅上昇を受け時価総額が11兆ウォン(約1兆円)に膨らんだ。

新規株式公開(IPO)価格の13万5000ウォンに対し、初値は27万ウォン。その後は、この初値比30%高の値幅制限上限に達した。

BTSは世界的なKーPOPブームをけん引。ビッグヒットの時価総額は他の主要K-POPグループ所属事務所3社を合わせた時価総額より大きくなった。

ビッグヒットが実施した8億2000万ドル(約863億円)規模のIPOは韓国ではここ3年で最大だった。

韓国取引所での上場セレモニー(10月15日)

ビッグヒット株の上昇を受け、同社創業者パン・シヒョク氏の資産は38億ドルに増え、同氏は韓国有数の富豪となった。パン氏はBTSのメンバー7人と株式を分け合い、8月にメンバー1人につき6万8385株を付与している。

ビッグヒット創業者パン・シヒョク氏(中央、韓国取引所で10月15日)

ビッグヒットは社員および幹部にも株式オプションを付与しているが、同社の担当者は付与された株式数やオプション数などについてコメントを控えた。

BTSの広告(ソウル市内、9月18日)

