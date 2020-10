欧州連合(EU)は15、16日にブリュッセルで開く首脳会議で、EU離脱後の英国との自由貿易協定(FTA)交渉に打開が見られず、「妥結に至るにはEUの利益に関わる重要問題での進展がなお十分でない」との結論を採択する方向だ。ブルームバーグが内容を確認した総括文書の草案で明らかになった。

草案によれば、EU27カ国首脳は、英国との交渉を担当するバルニエ首席交渉官に対し、「2021年1月1日からの協定の確実な適用を目指し、交渉にさらに力を入れるよう求める」一方、通商合意なき離脱に備える準備強化を加盟各国およびEU機関に要請する構えだ。

原題:EU Leaders to Say No Breakthrough in Brexit Talks: Draft Doc.(抜粋)